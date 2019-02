Τραγωδία από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Παρίσι - Νεκροί και τραυματίες

Γύρω στις 03:30 ώρα Ελλάδας, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν όλους τους κατοίκους από το ακίνητο, στην οδό Ερλανζέ (16ο διαμέρισμα), αλλά συνέχιζαν την προσπάθεια να κατασβέσουν τις φλόγες, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην περιοχή όπου ξέσπασε η πυρκαγιά αναπτύχθηκαν και επιχειρούν περίπου 200 πυροσβέστες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα social media.

#Update: Video of the scene of when the fire was active and the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/j1t7CcqVlQ