Τραγωδία Boeing 737 MAX 8: O πιλότος της Ethiopian Airlines ζητούσε πανικόβλητος να επιστρέψει

Η έκφραση «break, break» χρησιμοποιείται για να δοθεί προτεραιότητα σε ένα μήνυμα και σημαίνει ότι το πλήρωμα αντιμετωπίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης την οποία οι πιλότοι δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν. «Αίτημα καθοδήγησης για προσγείωση», προσθέτει ο κυβερνήτης του αεροπλάνου.

Chilling new detail emerged about the panic inside the cockpit of Ethiopian Airlines Flight 302, piloted by a captain with 8,000 hours of experience https://t.co/YehBW3DrdB