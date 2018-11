Tραγωδία δίχως τέλος στην Καλιφόρνια: Στους 79 οι νεκροί από τις πυρκαγιές - Αγνοούνται 1.276 άνθρωποι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Χόνι συμπλήρωσε πως 714 άνθρωποι που είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι βρέθηκαν ζωντανοί και αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των προσώπων η τύχη των οποίων παραμένει άγνωστη, αριθμός αυξημένος κατά 385 από την Παρασκευή.

Ο νέος απολογισμός που έδωσε ο σερίφης της Κομητείας Μπιούτ αυξάνει τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας σε τουλάχιστον 79, καθώς η πυρκαγιά που αποκαλείται Woolsey από τις αρχές στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

California wildfires: More than 1,000 people missing as death toll rises https://t.co/LWT9bMk6Cppic.twitter.com/g0gIRCGz9y