Tραγωδία στη Δανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα σε γέφυρα - Αναφορές για έξι νεκρούς

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της σκανδιναβικής χώρας επιβατική αμαξοστοιχία, η οποία κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, χτυπήθηκε από αντικείμενα που έπεσαν από μια εμπορική αμαξοστοιχία.

BREAKING: Six people have died in a train accident on a bridge in Denmark.

Σφοδρή καταιγίδα που πλήττει τη χώρα δυσκολεύει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Η γέφυρα έκλεισε μετά το συμβάν.

A passenger train and a freight train collided at the bridge between #Zealand and #Fyn in #Denmark

First police reports say that at least 6 people lost their lives in the deadly accident, which was partly caused by the heavy storm