Τραγωδία στη Νιγηρία: Κατέρρευσε σχολείο - Φόβοι για νεκρούς μαθητές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σχολείο βρίσκονταν πάνω από 100 παιδιά.

Το δημοτικό σχολείο στεγαζόταν στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου.

«Είναι τρομερό. Γονείς σπαράζουν στο κλάμα. Δεν αντέχω το φρικτό θέαμα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυς.

Casualties feared as 3 storey school building collapsed in Lagos, Nigeria pic.twitter.com/d9blMlm5rL

OMG breaking news a primary school just collapsed on the island #lagos island pic.twitter.com/ITpBzyZ1VK