Τραμπ: Εάν το Ιράν θέλει να πολεμήσει, θα είναι επισήμως το τέλος του

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Αντελ αλ-Ζουμπέιρ, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να αποτρέψει έναν πόλεμο στην περιοχή, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει με όλη την ισχύ έπειτα από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας κατά δύο σαουδαραβικών σταθμών διύλισης πετρελαίου με drones από τις δυνάμεις των Χούτι της Υεμένη και τις «πράξεις σαμποτάζ» εναντίον τεσσάρων τάνκερ ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Ριάντ κατηγόρησε την Τεχεράνη ως εντολέα των επιθέσεων των Χούτι, συμμάχων του Ιράν. Σε απάντηση, χώρες το Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου άρχισαν χθες «ενισχυμένες περιπολίες ασφαλείας» στην περιοχή του Κόλπου, ανακοίνωσε σήμερα ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!