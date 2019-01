Τραμπ: Το shutdown θα μπορούσε να λήξει σε 15 λεπτά

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis.

Aναφερόμενος στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν στην Washington Post για την απουσία ενός σχεδίου από την πλευρά του για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης τόνισε: «Πράγματι, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας στον Λευκό Οίκο, μόνο εγώ, και έχω ένα σχέδιο για το shutdown».

I just watched a Fake reporter from the Amazon Washington Post say the White House is “chaotic, there does not seem to be a strategy for this Shutdown. There is no plan.” The Fakes always like talking Chaos, there is NONE. In fact, there’s almost nobody in the W.H. but me, and...