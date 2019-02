Τραμπ: Χωρίς πυρηνικά όπλα η Βόρεια Κορέα μπορεί να γίνει οικονομική δύναμη

Η Βόρεια Κορέα, χάρη στη «γεωγραφική της θέση», στον «λαό της» και στον ηγέτη της, «έχει μεγαλύτερο δυναμικό για μια ραγδαία ανάπτυξη απ΄οποιοδήποτε άλλο έθνος», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation!