Τρομακτική σύγκρουση λεωφορείων με 47 νεκρούς στη Ζιμπάμπουε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Δύο παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter της εφημερίδας The Herald.

Horrific accident near Rusape toll gate Bolt cutter and Smart Express. Several feared dead pic.twitter.com/J93O6h95Pq