Tρόμος στη Βοστόνη από εκρήξεις στο δίκτυο αερίου – Ενας νεκρός, 12 τραυματίες

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP

Αστυνομικοί με τηλεβόες κινούνταν από δρόμο σε δρόμο καλώντας τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.«Εκκενώστε όλα τα κτίρια και όλα τα σπίτια», επαναλάμβανε ένας αξιωματούχος με τηλεβόα στη μία από τις τρεις κοινότητες, όπως καταγράφηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της τοπικής εφημερίδας Eagle Tribune.

The Latest: Authorities say an 18-year-old man has died after a house exploded amid gas explosions north of Boston, sending a chimney crashing into his car. https://t.co/niND0fd7sY