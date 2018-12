Τσεχία: Φονική έκρηξη μεθανίου σε ορυχείο - Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο Ίβο Τσελεχόφσκι, έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους.

Ο Τσελεχόφσκι διευκρίνισε πως οι περισσότεροι από τους ανθρακωρύχους που έχασαν τη ζωή τους ήταν Πολωνοί, αποσπασμένοι στο ορυχείο CSM από την πολωνική εταιρεία Alpex.

Κατά τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον Ίβο Τσελεχόφσκι, η έκρηξη προκάλεσε καταστροφή σε τμήμα του ορυχείου, ενώ η πολύ κακή ορατότητα εμποδίζει το έργο των σωστικών συνεργείων. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε βάθος περίπου 800 μέτρων από την επιφάνεια στις 17:16 (18:16 ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης.

