Τσεχία: Η κρατική ασφάλεια κατασκόπευε τον Τραμπ επί κομμουνισμού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Γνωρίζαμε πως ο Τραμπ διέθετε επιρροή. Δεν έκρυβε ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος μια μέρα. Ενδιαφερόμασταν να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτόν», συμπλήρωσε ο Ντάνεκ.

Η StB είχε αρχικά ανοίξει φάκελο το 1978 για την Ιβάνα Ζέλνιτσκοβα, στον οποίο αργότερα προστέθηκαν στοιχεία για τον σύζυγό της, γράφει το Respekt, που δημοσίευσε το άρθρο έπειτα από έρευνα σε συνεργασία με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Czechoslovakia ramped up spying on Trump in late 1980s, seeking US intel | US news | The Guardian - https://t.co/N1tUY9NWQg