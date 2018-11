Τσεχία: Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπάμπις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αργότερα ακτιβιστές πέταξαν τα λουλούδια σε κάδο σκουπιδιών, σύμφωνα με το πρακτορείο CTK.

Η αστυνομία αντικατέστησε τα λουλούδια και διενεργείται έρευνα για το συμβάν, που χαρακτηρίζεται φθορά περιουσίας.

Ο Μπάμπις, ο πολυεκατομμυριούχος ιδρυτής του λαϊκιστικού κόμματος ANO, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σκάνδαλο διαφθοράς που περιλαμβάνει επιδοτήσεις για ένα πολυτελές θέρετρο.

Την Παρασκευή δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί «ποτέ», αντιδρώντας σε άλλη διαδήλωση με χιλιάδες συμμετέχοντες μια ημέρα νωρίτερα.

Absolutely massive protest through the centre of Prague against the corrupt Czech government. Babiši demesi! pic.twitter.com/yiRz1ZbBna