WSJ: H μυστική έκθεση για τον ρόλο του πρίγκιπα διαδόχου της Σ. Αραβίας στην υπόθεση Κασόγκι – Τα 11 μηνύματα που γνωρίζει η CIA

Η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας CIA είναι ενήμερη για την αποστολή δέκα και πλέον μηνυμάτων από τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τις ώρες που προηγήθηκαν και τις ώρες που ακολούθησαν τον φόνο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στον σύμβουλό του που επέβλεπε την επιχείρηση της εκτέλεσής του, έγραψε η εφημερίδα The Wall Street Journal το Σάββατο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε αυτή την έκθεση, η CIA αναφέρει ότι ο πρίγκιπας έστειλε τουλάχιστον ένδεκα μηνύματα στον πιο στενό του σύμβουλο, τον Σαούντ αλ Καχτάνι, ο οποίος επέβλεπε την ομάδα των δεκαπέντε ανδρών που εστάλησαν στην Τουρκία για να σκοτώσουν τον Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο σύμβουλος του παλατιού καθαιρέθηκε και του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, που λένε ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Του επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, όπως και σε άλλους δεκαέξι Σαουδάραβες.

