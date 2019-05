Χάος και συγκρούσεις στη Βενεζουέλα - Νεκρή διαδηλώτρια

ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: AFP

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στην Τσακάο, συνοικία του Καράκας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, έκαναν λόγο για 46 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο από σφαίρες, όπως αναφέρει το ant1news.

Η νεαρή τραυματίστηκε θανάσιμα κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα, στο ανατολικό τμήμα του Καράκας, όταν ξέσπασαν επεισόδια καθώς διαδηλωτές αποπειράθηκαν να κλείσουν τον δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της στρατιωτικής εγκατάστασης.

#UPDATE One shot dead, over two dozen injured during May Day clashes between opposition supporters and Venezuela's armed forces in Caracas https://t.co/iOds3wo0ihpic.twitter.com/2HvBmTbOei