Χάος στη Βενεζουέλα - O Mαδούρο έκλεισε τα σύνορα με τη Βραζιλία

«Εξαιτίας των σοβαρών και παράνομων απειλών τις οποίες διατύπωσε η κυβέρνηση της Κολομβίας εναντίον της ειρήνης και της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να κλείσουν πλήρως προσωρινά όλες οι διελεύσεις μεταξύ των δύο κρατών στην Πολιτεία Τάτσιρα», γνωστοποίησε μέσω Twitter η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Η ομαλότητα στα σύνορα θα αποκατασταθεί όταν οι ωμές πράξεις βίας εναντίον του λαού μας και του εδάφους μας τεθούν υπό έλεγχο», συμπλήρωσε η Ροδρίγκες.

Στον ποταμό Τάτσιρα, που αποτελεί φυσικό σύνορο της Βενεζουέλας με την Κολομβία, υπάρχουν τρεις γέφυρες που ήταν ανοικτές. Ανάμεσα σ' αυτές είναι η γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ, στην πόλη Σαν Αντόνιο, που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι που κινούνται με τα πόδια.

#Update: The massive convoy of American bought school buses arrived in Santa Elena de Uairén in Bolivar in #Venezuela, near the border of #Brazil to block certain roads! pic.twitter.com/UjIQc0efdh