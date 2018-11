Xιλή: Σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό στις πόλεις Αρίκα και Ικίκε, πάντως «δεν αναφέρθηκε καμιά ζημιά», τόνισε η ONEMI.

Από την πλευρά της, η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής ανέφερε ότι «τα χαρακτηριστικά» του σεισμού δεν πληρούν «τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να προκληθεί τσουνάμι» στις ακτές της Χιλής.

Η Χιλή βρίσκεται σε μια περιοχή της υφηλίου όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη και σεισμολόγοι έχουν προειδοποιήσει εναντίον του κινδύνου μεγάλου σεισμού στο βόρειο τμήμα της χώρας, λόγω της συσσώρευσης ενέργειας που δεν έχει εκλυθεί εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Small landslide captured on camera after 6.2 magnitude earthquake strikes northern Chile. No injuries or damage immediately reported. https://t.co/bN5BQ77hfypic.twitter.com/mtKxKAcadn