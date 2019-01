Χιούστον: Ένοπλος σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τραυμάτισε την κόρη της

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής προσαγωγή υπόπτου, κατά την ίδια πηγή. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του 64χρονου υπόπτου της επίθεσης.

Deputies searching for suspect after 1 woman killed, 1 wounded in Houston-area church parking lot shooting https://t.co/nUxWaQ8lCC pic.twitter.com/pqy1ESEaLR

A woman died after a shooting in the parking lot of a Texas church northwest of Houston, the Harris County Sheriff's Office said https://t.co/mGefGiXJgN