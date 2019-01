Υπό έλεγχο η απόπειρα πραξικοπήματος στην Γκαμπόν

Επιπλέον χρήση δακρυγόνων κατά 300 ανθρώπων που είχαν βγει στους δρόμους για να στηρίξουν την απόπειρα πραξικοπήματος έγιναν από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Here's what you need to know about the attempted coup in Gabon. pic.twitter.com/U1jICbOJkU