Υπό ιατρική παρακολούθηση ο Λουκ Πέρι μετά από εγκεφαλικό

Στην ανακοίνωση του αντιπροσώπου του προς τα ΜΜΕ, δεν έγινε καμία αναφορά για την κατάσταση της υγείας του, εκτός του ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

Ο Λουκ Πέρι συμμετέχει αυτό το διάστημα στην τηλεοπτική σειρά “Riverdale”, ενώ σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του “Beverly Hills” δε θα συμμετέχει στον νέο κύκλο της σειράς που κατέκτησε διεθνώς το τηλεοπτικό κοινό τη δεκαετία του 1990.

Luke Perry has been hospitalized after a reported “massive” stroke. Get all the details on the star’s condition, tonight on ET. pic.twitter.com/vDBxhAZ1So