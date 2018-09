Υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3 ο τυφώνας Φλόρενς αλλά παραμένει επικίνδυνος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Παρότι μια αργή εξασθένιση αναμένεται να αρχίσει έως αργά την Πέμπτη, ο Φλόρενς παραμένει ένας εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας κυρίως μόλις θα πλησιάζει τις αμερικανικές ακτές αργά την Πέμπτη και την Παρασκευή, προσθέτει το NHC.

Ever stared down the gaping eye of a category 4 hurricane? It's chilling, even from space. #HurricaneFlorence#Horizonshttps://t.co/RdDmGgduoupic.twitter.com/2TlMghY4OL