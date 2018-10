1,18 εκατ. ευρώ για τον πίνακα του Μπάνσκι που αυτοκαταστράφηκε

Πηγή: EFE, El Publico

O πίνακας "Κορίτσι με Μπαλόνι"(Girl With Balloon), ναι μεν έγινε λωρίδες από τον καταστροφέα εγγράφων που ο καλλιτέχνης είχε εφαρμόσει στο πίσω μέρος της κορνίζας, αλλά ακριβώς τα κομμάτια τούτα του πίνακα θεωρείται πλέον πως αποτελούν ένα νέο έργο, που ο ίδιος ο Μπάνκσι έχει ονομάσει Love is in the Bin (Η αγάπη είναι στον σκουπιδοτενεκέ).