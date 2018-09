Από την Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή των τσαρτς

Αυτό που όλοι γνωρίζουν για τον Χούλιο Ιγκλέσιας είναι πως γράφει και τραγουδάει ερωτικά τραγούδια και πως οι γυναίκες, κυρίως, τον λατρεύουν.

Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι πως ο Ιγκλέσιας γεννήθηκε για... να γίνει διάσημος και τίποτε δεν θα τον σταματούσε - ούτε καν ένα αυτοκινητικό ατύχημα που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Η παγκοσμίως αναγνωρίσιμη φωνή του Ιγκλέσιας ήταν αυτή που τον έκανε σούπερ σταρ, ωστόσο η πρώτη του επαφή με τα φώτα της δημοσιότητας δεν ήταν λόγω της φωνής του, μα χάρη στα πόδια του - ή μάλλον, τα χέρια του. Οι αγωνιστικοί χώροι ήταν εκεί όπου γνώρισε για πρώτη φορά πώς είναι να απολαμβάνεις την αποθέωση του κοινού.

Σε μικρή ηλικία, ο Ιγκλέσιας έδειξε πως έχει ικανότητες με την μπάλα. Μέλος της ακαδημίας της Ρεάλ Μαδρίτης, ανελίχτηκε μέχρι και τη β’ ομάδα της “ Βασίλισσας της Ευρώπης”, την Καστίγια. Ο ίδιος ο Χούλιο παραδέχθηκε αργότερα πως ποτέ δεν ήταν το σούπερ ποδοσφαιρικό ταλέντο, ωστόσο η πειθαρχία και η διάθεσή του για δουλειά ήταν αυτά που τον έφεραν να παίζει μαζί με τα κορυφαία ονόματα της γενιάς του.

Ωστόσο, το όνειρό του να αγωνιστεί στην Πριμέρα Ντιβιζιόν δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα, αν κι έφτασε πάρα πολύ κοντά στην υλοποίησή του. Στα 19 του, καθώς επέστρεφε με αυτοκίνητο με δύο φίλους του από ένα πάρτι, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Σε μία στροφή, το όχημα που ο ίδιος οδηγούσε βγήκε από το δρόμο και συνετρίβη, με τον Χούλιο να παλεύει για τη ζωή του. Από τη σύγκρουση -μία ημέρα σαν σήμερα το 1963- ένα νεύρο στη σπονδυλική του στήλη υπέστη μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα ο Ιγκλέσιας να παραλύσει από τη μέση και κάτω! Παράλυση που τον ανάγκασε να μείνει στο κρεβάτι για τα επόμενα δύο χρόνια ενώ τα πόδια του αποδυναμώθηκαν!

Μία από τις νοσοκόμες που τον κούραρε, η Ελάντιο Μαγκνταλένο, του έκανε δώρο μία κιθάρα. Κίνηση με διπλό σκοπό: αφενός να του αποσπάσει την προσοχή από την κατάθλιψη που ο καθένας θα περνούσε μετά από τέτοιο περιστατικό, αφετέρου να εξασκεί τα δάχτυλα και τα χέρια του. Ο Χούλιο ανακάλυψε το πάθος για τη μουσική - που δεν γνώριζε πως είχε - και η ζωή του πήρε νέο νόημα.

Τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία...

Ο γεννημένος στη Μαδρίτη στις 23 Σεπτεμβρίου του 1943 Χούλιο Ιγκλέσιας, από Γαλιθιάνο πατέρα και μητέρα από την Ανδαλουσία και με εβραϊκή καταγωγή, πούλησε πάνω από 300.000.000 δίσκους παγκοσμίως, σε 14 γλώσσες και κυκλοφόρησε 80 δίσκους. Για σχεδόν 20 χρόνια “ έσπασε τα κοντέρ”, με τραγούδια που άφησαν ιστορία, όπως τα "Hey" (1980), "1110 Bel Air Place" (1984), "Non Stop"(1988), "Starry Night" (1990), "Calor" (1992), και "Crazy" (1994). Ακόμη, τα ντουέτα του με τις Γουίλι Νέλσον ("To All the Girls I've Loved Before"), Νταϊάνα Ρος ("All of You"), αλλά και Στίβι Γουόντερ ("My Love') παρέμειναν για εβδομάδες στην κορυφή των τσαρτς.

Το παρατσούκλι “ Latin Lover” (σ.σ. Λατίνος Εραστής), τέλος, που του αποδόθηκε, το... δικαιολόγησε και με το παραπάνω, αποκτώντας τρία παιδιά με την πρώτη του γυναίκα (μεταξύ αυτών και τον Ενρίκε) και άλλα πέντε με τη δεύτερη! Λέγεται, δε, πως έχει κοιμηθεί με πάνω από 3.000 γυναίκες - ο ίδιος πάντως το διαψεύδει!