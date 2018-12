Βίντεο-έκπληξη από τον Κέβιν Σπέισι: Επιστρέφει κι αναστατώνει το House of Cards

Μέσα στην κουζίνα, που θα μπορούσε να είναι του Λευκού Οίκου επανεμφανίζεται μετά από μήνες σιωπής ο Κέβιν Σπέισι, την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο Εισαγγελέας έχει έτοιμο το κατηγορητήριο για την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης σε έφηβο από τον Αμερικανό ηθοποιό.

«Εσείς δεν θα πιστεύατε το χειρότερο χωρίς αποδείξεις έτσι δεν είναι;» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κέβιν Σπέισι ως Φρανκ Άντεργουντ για να καταλήξη «Είδατε τον θάνατό μου... Όμως δεν με είδατε να πεθαίνω»! Το βίντεο

Φορώντας μία ποδιά κουζίνας με Άγιους Βασίληδες, ο Σπέισι που έχασε το ρόλο του «Προέδρου των ΗΠΑ» στη σειρά «House of Cards», όπου υποδυόταν τον Φρανκ Άντεργουντ και η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς αυτόν, μετά το σκάνδαλο με τις κατηγορίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιστρέφει δηλώνοντας: «Let me be Frank», ατάκα που έχει διπλή ανάγνωση, αφού από τη μία θα μπορούσε να είναι ο Φρανκ Άντεργουντ, από την άλλη «frank» σημαίνει ειλικρινής.

«Μπορώ να σας υποσχεθώ αυτό: Εάν δεν πλήρωσα το τίμημα για πράγματα που και οι δύο ξέρουμε ότι έκανα, σίγουρα δεν πρόκειται να πληρώσω για πράγματα που δεν έκανα.

Ξέρω τι θέλετε. Ω, σίγουρα, μπορεί να προσπάθησαν να μας χωρίσουν, αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Άλλωστε έχουμε μοιραστεί τα πάντα εσείς κι εγώ. Σας είπα τα πιο βαθιά κρυμμένα και τα πιο σκοτεινά μυστικά μου. Σας έδειξα ακριβώς για τι είναι ικανοί οι άνθρωποι. Σας σόκαρα με την ειλικρίνειά μου, αλλά κυρίως σας προκάλεσα και σας έκανα να σκεφτείτε. Και με εμπιστευτήκατε, παρά το ότι ξέρατε ότι δεν έπρεπε. Οπότε δεν τελειώσαμε ό, τι κι αν λέει ο καθένας.

Και εξάλλου, ξέρω τι θέλετε. Με θέλετε πίσω. Φυσικά κάποιοι πίστεψαν τα πάντα και περίμεναν με κομμένη την ανάσα να με ακούσουν να ομολογώ τα πάντα, πέθαιναν να με ακούσουν να διακηρύσσω πως όλα όσα ειπώθηκαν ήταν αλήθεια. Πώς πήρα αυτό που άξιζα. Δεν θα ήταν εύκολο; Αν ήταν τόσο απλό. Ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι τόσο απλό. Όχι στην πολιτική και όχι στην ζωή. Αλλά εσείς δεν θα πιστεύατε το χειρότερο χωρίς αποδείξεις έτσι δεν είναι;», λέει ο Σπέισι, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχουν στοιχεία, ενώ έχει κατηγορηθεί χωρίς να δικαστεί.

Πάντως, όπως καταλήγει, κανένας δεν τον είδε να πεθαίνει (ως Φρανκ Άντεργουντ).

Επίκειται δίωξη κατά του Κέβιν Σπέισι

Η νέα εμφάνιση του Κέβιβ Σπέισι, ως Φρανκ Άντεργουντ, ήρθε την ώρα που γινόταν γνωστό ότι ο Αμερικανός ηθοποιός πρόκειται να διωχθεί ποινικά για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, τον Ιούλιο του 2016, κοντά στη Βοστόνη,

Την είδηση μετέδωσε η εφημερίδα Boston Globe επικαλούμενη τον εισαγγελέα του νησιού Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη.

Η αστυνομία του νησιού ερευνούσε από τον Νοέμβριο του 2017 αυτήν την επίθεση, αφού η μητέρα του αγοριού κατήγγειλε τον ηθοποιό, σε μια συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται τον τοπικό εισαγγελέα Μάικλ Ο'Κίφι, η κατηγορία σε βάρος του πολυβραβευμένου ηθοποιού πρόκειται να απαγγελθεί επισήμως στις 7 Ιανουαρίου. Όταν το κίνημα #MeToo άρχισε να παίρνει διαστάσεις, ο Σπέισι κατηγορήθηκε από πολλούς άνδρες για σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις όταν ήταν ανήλικοι και η καριέρα του στο Χόλυγουντ φαίνεται ότι καταρρέει.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Ναντάκετ απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση αυτή.