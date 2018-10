Έλβις Κοστέλο: «Θα ήθελα να γράφω γνήσια τραγούδια αγάπης, αλλά...»

Ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Έλβις Κοστέλο μίλησε για το νέο του άλμπουμ «Look Now», μια «δραματοποιημένη» επέμβαση για καρκίνο και εξήγησε γιατί είναι απίθανο να αποσύρει κάποια από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια του στην εποχή του κινήματος Time's Up.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός παραγωγός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "The Independent" είπε ότι νωρίτερα φέτος υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου "μικρού αλλά πολύ επιθετικού" και αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες ημερομηνίες συναυλιών του. Τόνισε ότι κάποιες εφημερίδες "δυστυχώς δραματοποίησαν περισσότερο την κατάσταση της υγείας μου".

"Δεν ήθελα να το κάνω μελόδραμα" είπε και πρόσθεσε ότι ήταν τυχερός. Αλλά πήγε κατευθείαν σε περιοδεία. Στη σκηνή, όπως εξήγησε, δεν αισθάνεται ποτέ κουρασμένος, αλλά το συνεχές ταξίδι άρχισε να τον εξαντλεί. Ήταν σε μία συναυλία στο Νιουκάστλ, όταν η ικανότητά του να βγάλει τη φωνή του "κάπως εξαφανίστηκε και φοβήθηκε πολύ". Αποφάσισε να ξεκουραστεί λίγο περισσότερο.

Μερικά από τα τραγούδια στο Look Now είναι προσωπικά, άλλα γράφονται από την οπτική γωνία των φανταστικών χαρακτήρων - περισσότεροι από τους μισούς είναι γυναίκες. Ο Κοστέλο λέει στον ακροατή του "ξέρω να είμαι αληθινός - αλλά στη φωνή άλλων ανθρώπων... δεν αποφεύγω τίποτα κάνοντας αυτό" σημείωσε.

Το πρώτο τραγούδι "Under Lime" είναι ένα τέτοιο παράδειγμα - εναλλάσσονται οι προοπτικές των ανδρικών και των γυναικείων χαρακτήρων του, συμπεριλαμβανομένου του Τζίμι, ο οποίος για τελευταία φορά εμφανίζεται στο "Jimmie standing in the Rain" του άλμπουμ National Ransom.

Υπήρξε κάποια στιγμή, αποκάλυψε, που αναρωτήθηκε αν έπρεπε να ηχογραφήσει το συγκεκριμένο τραγούδι από φόβο μήπως οι άνθρωποι του κρεμάσουν την ταμπέλα του "μισογυνισμού" ή την ταμπέλα #MeToo.

Ο Έλβις Κοστέλο ανέφερε ότι ερμήνευσε τους στίχους πριν από 18 μήνες, προτού ξεκινήσουν οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. "Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αυτά τα ζητήματα" σημείωσε. "Αυτού του είδους οι δοσοληψίες υπάρχουν σε όλα τα τραγούδια μου, όχι επειδή είμαι αυτό το πρόσωπο, αλλά... Θα ήθελα να γράφω σαν τον Λάιονελ Ρίτσι - γνήσια τραγούδια αγάπης με τίποτα ανειλικρινές. Αλλά δεν είναι αυτό που κάνω. Βρίσκω την άλλη γωνία, ή ίσως δύο ή τρεις διαφορετικές γωνίες στην ίδια ιστορία" ανέφερε.