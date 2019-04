Εμίλια Κλαρκ: Σοκάρουν οι φωτογραφίες της ηθοποιού μετά το χειρουργείο στο κεφάλι

Πριν από μερικές μόνο εβδομάδες, η 32χρονη σήμερα Emilia Clarke, η βρετανικής καταγωγής ηθοποιός που έγινε δημοφιλής μέσα από το ρόλο της mother of dragons Deanerys Targaryen στη δημοφιλή σειρά«Game of Thrones» σόκαρε τους πάντες με την αποκάλυψη του ανευρύσματος στον εγκέφαλο, που την ανάγκασε να υποβληθεί σε δύο χειρουργεία, λίγο μετά την πρώτη σεζόν του GOT.