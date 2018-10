Γαλλία: H Τζέιν Φόντα είναι το κεντρικό πρόσωπο του Φεστιβάλ Lumiere της Λιόν

H αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Τζέιν Φόντα είναι το κεντρικό πρόσωπο του Φεστιβάλ Lumière, που φιλοδοξεί να είναι "το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογραφικής κληρονομιάς παγκοσμίως", του οποίου η 10η διοργάνωση πραγματοποιείται στη Λιόν της κεντροανατολικής Γαλλίας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τον κινέζο κινηματογραφιστή Γουόνγκ Καρ Γουάι το 2017, η βραβευμένη με δύο 'Οσκαρ ηθοποιός θα λάβει το Βραβείο Lumière και το πρόγραμμα του φεστιβάλ αφιερώνει μεγάλο μέρος στη φιλμογραφία της, από το "Félins" (Ο Τυχοδιώκτης του Μόντε Κάρλο) του Ρενέ Κλεμάν (1964) έως το "Stanley and Iris" (Στάνλεϊ και Ίρις) του Μάρτιν Ριτ (1990).

"Πετύχαμε τον στόχο μας: να δωρίσουμε στη γενέτειρα του κινηματογράφου ένα λαοφιλές φεστιβάλ. Χιλιάδες θεατές προσέρχονται στη διοργάνωση για να δουν κλασικά έργα στις κινηματογραφικές αίθουσες, τη στιγμή που λέγεται ότι ο κινηματογράφος δεν πάει καλά", δήλωσε με ικανοποίηση ο Τιερί Φρεμό, διευθυντής της διοργάνωσης.

Το φεστιβάλ έχει αφιέρωμα στον γάλλο κινηματογραφιστή Ανρί Ντεκουέν, στον χολιγουντιανό σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Θορπ, στη βρετανή κινηματογραφίστρια Μιούριελ Μποξ και στον κινέζο σκηνοθέτη Κινγκ Χου. Ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ είναι επίσης τιμώμενο πρόσωπο, με την αναμετάδοση όλων των ταινιών του από το 2001.

Η 10η διοργάνωση παρουσιάζει επίσης τη φιλμογραφία προσκεκλημένων του φεστιβάλ, ανάμεσά τους οι Κλερ Ντενί, Λιβ Ούλμαν, Χαβιέ Μπαρδέμ, Κλοντ Λελούς και Φρανσουάζ Αρνούλ.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο μεξικανός σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν παρουσιάζει το "Roma", την τελευταία του ταινία που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Όπως και ο αμερικανός κινηματογραφιστής, ηθοποιός και κριτικός Πίτερ Μπογκντάνοβιτς που παρουσιάζει το "The Other Side Of The Wind", μια ταινία του 'Ορσον Γουέλς στην οποία παίζει στο πλευρό του Τζον Χιούστον.

Οι σινεφίλ θα ανακαλύψουν τη συντήρηση που έγινε σε αρκετές ταινίες των αδελφών Λυμιέρ σε φιλμ 75 χιλιοστών, "στη μεγαλύτερη διάσταση που φανταστήκαμε ποτέ". Τέλος, μπορούν να ξαναδούν το αριστούργημα του Στάνλεϊ Κούμπρικ "2001, η Οδύσσεια του Διαστήματος" σε φιλμ 70 χιλιοστών, στις συνθήκες προβολής του 1968 ή ακόμη την περίφημη "Τριλογία των Δολαρίων" του μετρ του σπαγγέτι-γουέστερν Σέρτζιο Λεόνε με τον Κλιντ 'Ιστγουντ.

Το φεστιβάλ παίρνει το όνομά του από τους αδελφούς Λυμιέρ, που εφηύραν την τέχνη του κινηματογράφου στη Λιόν το 1895 και οργανώνεται από το Ινστιτούτο Lumière από το 2009. Το φεστιβάλ και η αγορά του των κλασικών ταινιών θα διαρκέσουν έως τις 21 Οκτωβρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες της αστικής περιοχής της Λιόν. Περίπου 170.000 θεατές αναμένονται στη φετινή διοργάνωση, της οποίας ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ.