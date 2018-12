Η Κριστίνα Αγκιλέρα παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Times Square

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία Dick Clark Productions ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Αγκιλέρα θα συμμετάσχει μαζί με τους Bastille, Dan and Shay και New Kids On The Block στον καθιερωμένο εορτασμό για την έλευση του Νέου Έτους και στην αντίστροφη μέτρηση που μεταδίδονται ζωντανά ως τηλεοπτικό σόου «Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” που προβάλλεται από το ABC.