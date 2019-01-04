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Η μοναχική Πρωτοχρονιά της Μάρως Κοντού
21:20
Μόνη της πέρασε την Πρωτοχρονιά η δημοφιλής ηθοποιός και εξηγεί το γιατί.
πηγή: ant1news.gr
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Ατύχημα στο θέατρο για γνωστή ηθοποιό - Πήγε στο νοσοκομείο για ράμματα
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