Κιμ Καρντάσιαν για Κάνιε Γουέστ: Δεν γνωρίζει από πολιτική, απλά του αρέσει η προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ...

Η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kadashians», Κιμ Καρντάσιαν, η οποία ανοιχτά υποστήριξε τη Χίλαρι Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 2016 αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ στον Λευκό Οίκο και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συζήτησης με τον Βαν Τζόουνς, στη Σύνοδο για τη Μεταρρύθμιση της Ποινικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που διοργάνωσαν το Variety και το Rolling Stone στο Λος Άντζελες.