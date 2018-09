Κυβερνήτης αεροσκάφους κερνά πίτσα τους ταλαιπωρημένους επιβάτες του και γίνεται viral

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τότε ήταν που ο κυβερνήτης Τζεφ Ρέινς πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει στο τηλέφωνο κατάστημα τοπικής πιτσαρίας και να παραγγείλει 40 ζεστές πίτσες για τους 159 επιβάτες της πτήσης.

Εργαζόμενος στο Wishita Falls Municipal Airport τράβηξε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να τρέχει από το βανάκι της πιτσαρίας στους επιβάτες και ξανά πίσω για να μοιράσει ο ίδιος τις πίτσες. «Δεν νομίζω να έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» τουίταρε ο εργαζόμενος στο αεροδρόμιο που τράβηξε το βίντεο. «Τι τύπος, τι τύπος» ακούγονται, στο βιντεάκι, να λένε κάποιοι από τους επιβάτες.

Σεμνός, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook μήνυμα στο οποίο τονίζει ότι το σύνολο του πληρώματος συμμετείχε στην προσπάθεια να απαλυνθεί η ταλαιπωρία των επιβατών. «Ευχαριστώ για τις φιλοφρονήσεις, αλλά αυτό ήταν "ομαδική" δουλειά» έγραψε και, στη συνέχεια, έδωσε λεπτομέρειες.

@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB