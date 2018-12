«Μις Βενεζουέλα»: Βασίλισσα της ομορφιάς, μια 25χρονη από τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της χώρας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Από το Πετάρε στον κόσμο, τα όνειρα μπορούν τελικά να γίνουν πραγματικότητα", δήλωσε η Ροντρίγκες, η οποία εργάζεται ως μοντέλο, στη διάρκεια της ενότητας των ερωταπαντήσεων του διαγωνισμού. Τα κορίτσια, είπε, στην παραγκούπολη αυτή με τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, θέλουν να την μιμηθούν.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της η Ιζαμπέλα είχε πει ότι το όνειρό της είναι να αποτελέσει πρότυπο για τα άλλα κορίτσια του Πετάρε.

Venezuela crowned it’s queen in a glittering final in Caracas, Venezuela! 25-year-old model, Isabella Rodriguez representing the state of Portuguesa was crowned Miss Venezuela 2018 and will be representing Venezuela at Miss World 2019! Felicidades! pic.twitter.com/aTVQuO3WW4