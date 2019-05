Μουσικές εμπειρίες στο Sani Festival

To Sani Festival ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία στον λόφο της Σάνης, με γνωστούς καλλιτέχνες από τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαντικούς νέους, αλλά και καταξιωμένους από την Ελλάδα.

Κάτω από τον έναστρο ουρανό, στον λόφο της Σάνης, εκτυλίσσεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ένα μουσικό ταξίδι που αφήνει τη σφραγίδα του σε κοινό και συντελεστές, δημιουργώντας αναμνήσεις και εμπειρίες.

Το Sani Festival εδώ και 27 και πλέον χρόνια προσφέρει μια πολιτιστική ανάσα με συναυλίες διεθνούς επιπέδου και καλεσμένους αναγνωρισμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες. Classical Waves, Jazz on the Hill, International Sounds, Greek Variations, οι ενότητες του φεστιβάλ που θα… υπογράφουν το μουσικό καλοκαίρι του 2019.

JAZZ ON THE HILL

06.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Christian Sands Trio

Ο Christian Sands, ένας από τους καλύτερους σύγχρονους τζαζ πιανίστες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να ανοίξει τη φετινή αυλαία του Sani Festival, το Σάββατο 6 Ιουλίου στην ενότητα Jazz on the Hill. Ο Αμερικανός μουσικός της τζαζ, πριν ακόμα συμπληρώσει τα 30 του χρόνια, θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς πιανίστες στη μουσική σκηνή της jazz. Τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει τον κόσμο με τις περιοδείες του, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη δισκογραφική δουλειά των Christian McBride και Gregory Porter, και ανακηρύχθηκε πρεσβευτής του The Erroll Garner Jazz Project, ενός θεσμού αφιερωμένου στον θρύλο του μεγάλου πιανίστα Erroll Garner. Ο Christian Sands ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο μεσαιωνικό κάστρο της Σάνη τον νέο του δίσκο με τίτλο “Facing Dragons”, πλαισιωμένος από τον Eric Wheeler στο μπάσο και τον Jerom Jennings στα drums, που μαζί θα παρασύρουν το κοινό στους διεγερτικούς ρυθμούς της groove.

13.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Charles Lloyd Sky Trio

με τους Reuben Rogers & Eric Harland

SpecialGuests: Μαρία Φαραντούρη, Τάκης Φαραζής, Σωκράτης Σινόπουλος

Μια μεγάλη μουσική συνάντηση αποτελεί η δεύτερη σε σειρά συναυλία του Jazz on the Hill, το Σάββατο 13 Ιουλίου: Σημείο συνάντησης ο λόφος της Σάνη για έναν θρύλο της τζαζ, τον τρομπετίστα Charles Lloyd, τους εξαιρετικούς μουσικούς του Sky Trio, Reuben Rogers στο μπάσο και Eric Harland στα drums, και τους αγαπημένους Ελληνες καλλιτέχνες Μαρία Φαραντούρη, Τάκη Φαραντζή και Σωκράτη Σινόπουλο. Πέρα από 14 τιμητικές διακρίσεις σε μόνο 7 χρόνια, οι New York Times, γράφουν για έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αμερικανικής τζαζ σκηνής, τον Charles Lloyd, που ανεβαίνει για δεύτερη φορά στον λόφο της Σάνης: «Παρακολουθώντας την καριέρα του Chalres Lloyd, μπορεί κανείς να δει τον χάρτη της σπουδαίας τζαζ στην πορεία μισού αιώνα. Οι συναυλίες του, γεμάτες δυναμική και αίσθηση, πρεσβεύουν την άποψη ότι η τζαζ πρέπει να τη βιώνει κανείς ζωντανά».

CLASSICAL WAVES

20.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Joachim Horsley

The meeting of classical and Cuban music!

Αλλη μια συνάντηση στον λόφο της Σάνης, το Σάββατο 20 Ιουλίου, αυτή τη φορά της κλασικής μουσικής με τους ρυθμούς της Κούβας, στην ενότητα Classical Waves. Ο Joachim Horsley, ένας αναγνωρισμένος μουσικός, συνθέτης και ενορχηστρωτής, είναι ένας κορυφαίος Αμερικανός πιανίστας, που οδηγεί το κοινό κάθε φορά σε νέες μουσικές ανακαλύψεις. Εχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι John Legend, Ben Folds, και Michael Bublé, και ενορχηστρώσει ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως τα Disneys’ Big City Greens, Lionsgate’s, Ouija και The Possession), αποκαλύπτει τώρα το φιλόδοξο σόλο πρότζεκτ του: την ανασύνθεση μεγάλων έργων της κλασικής μουσικής μέσα από τη ματιά του Αφρο-Καραϊβικού ρυθμού. Καταφέρνει έτσι να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου οι συμφωνίες του Beethoven και του Mahler πλέκονται με μουσικά στοιχεία από την Κούβα, την Αϊτή και τη Βενεζουέλα, παρασύροντας τον ακροατή να ταξιδέψει με την ψυχή του και κυρίως με την καρδιά του.

INTERNATIONAL SOUNDS

03.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Gunhild Carling & band

Στη φετινή έκδοση των International Sounds έρχεται το Σάββατο 3 Αυγούστου να δώσει το στίγμα της και το δυναμισμό της η μοναδική Σουηδή μουσικός της τζαζ, Gunhild Carling. Τραγουδίστρια της jazz, στιχουργός και ταλαντούχα μουσικός η ίδια, γνωστή για τη δυνατότητά της να παίζει ταυτόχρονα επί σκηνής πολλά διαφορετικά μουσικά όργανα, πρόκειται να προσφέρει μια παράσταση που θα μετατρέψει τον χώρο της συναυλίας σε ένα μεγάλο πάρτι. Εξάλλου, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μουσικής περσόνας, η οποία μοιάζει να έχει αναδυθεί από χορούς boogie της δεκαετίας του ’60 και την εποχή του jukebox.