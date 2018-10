Μπόνο: «Απώλεια κοινών ονείρων, κοινών δυνάμεων» το Brexit

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το συγκρότημα της ροκ βρίσκεται στην περιοδεία «Experience Innocence tour» και πριν από την ερμηνεία του πολιτικά φορτισμένου τραγουδιού «Get Out Of Your Own Way» (Βγες από τον δικό σου δρόμο), ο Μπόνο μίλησε για το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.