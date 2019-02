«Μυστική» επίσκεψη του Μέριλιν Μάνσον στην Ελλάδα

Έκπληξη στους θαυμαστές του στην Ελλάδα προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο Μέριλιν Μάνσον βρίσκεται για «μυστική» επίσκεψη στη χώρα μας.

Έκπληξη στους θαυμαστές του στην Ελλάδα προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο Μέριλιν Μάνσον βρίσκεται για «μυστική» επίσκεψη στη χώρα μας. Στις αρχές της εβδομάδας ο εκκεντρικός καλλιτέχνης είχε κάνει μία ανάρτηση στo Instragram, όπως φαίνεται μέσα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία».

Στην λεζάντα έγραφε «Dr. Zeus. When in Greece, you better watch yourself», σε μια παράφραση στίχου του «Deep Six».

Καθώς δεν έγραφε πότε τραβήχτηκε η εν λόγω φωτογραφία, πολλοί δεν ήταν σίγουροι αν είναι «φρέσκια» κι ο ίδιος στην Ελλάδα.

Η θεωρία πάντως ότι βρίσκεται αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε μέσα από ένα insta story, στο οποίο ο εκκεντρικός καλλιτέχνης επισκέπτεται την Ακρόπολη.

Καθώς δεν υπάρχει κάποια γνωστή εμφάνιση του στην χώρα μας, φαίνεται ότι ο Μέριλιν Μάνσον βρίσκεται στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής.