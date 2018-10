Ο Μπομπ Ντίλαν ξαναγράφει και εικονογραφεί τραγούδια του για έκθεση στο Λονδίνο

Ο Μπομπ Ντίλαν είναι αναμφίβολα από τους πιο καταξιωμένους Αμερικανούς τραγουδιστές - τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Μουσικός, συνθέτης, κιθαρίστας, ζωγράφος και ποιητής είναι ο μοναδικός μουσικός καλλιτέχνης που παρέλαβε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τώρα ο μεγάλος συγγραφέας είναι το θέμα της έκθεσης «Mondo Scripto» που φιλοξενείται στη Halcyon Gallery στο Λονδίνο έως τις 30 Νοεμβρίου. Στην έκθεση παρουσιάζονται 60 χειρόγραφα τραγούδια της περιόδου 1961-2006 μετά από νέα επιμέλεια από τον ίδιο τον Ντίλαν και σκίτσα που έχει ζωγραφίσει.

Τραγούδια όπως το Gotta Serve Somebody (1979) και το Say Hello (1975) προβάλλονται με την προσθήκη νέων λέξεων που προσδίδουν σύγχρονη σημασία στους στίχους. Κάθε τραγούδι συνδέεται με ένα σχέδιο που έχει δημιουργήσει ο Ντίλαν για να απεικονίσει, ή να συνοδεύσει τους στίχους ή ίσως να αποκαλύψει την αρχική του έμπνευση.

Είναι παραδείγματα του «δώρου» που έκανε ο δημιουργός στους θαυμαστές του επιτρέποντάς τους να εισέλθουν στο σύμπαν των τραγουδιών του.