Ο Χάρι και η Μέγκαν στην φημισμένη Μποντάι Μπιτς του Σίδνεϊ - Σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία

Οι βρετανοί επίσημοι κάθισαν σε κύκλο δίπλα στα μέλη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης των σέρφερ OneWαve, που προωθεί τις υπαίθριες δραστηριότητες όπως το σερφ για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Η οργάνωση αυτή απευθύνεται σε όσους νοσούν ή έχουν επιβιώσει από ψυχικές νόσους και χρησιμοποιεί τη θεραπεία με αλμυρό νερό, το σέρφινγκ και το "fluro", δηλαδή τα φωτεινά χρώματα στα ρούχα και τις λουλουδένιες γιρλάντες που φορούν τα μέλη της.

