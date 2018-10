Οι πρωταγωνιστές του «Game of Thrones» στο πλευρό της Μέισι Γουίλιαμς

Η Αγγλίδα ηθοποιός Μέισι Γουίλιαμς (Άρια Σταρκ) έκανε ντεμπούτο στο θέατρο, στην παράσταση "I and You" και συμπρωταγωνιστές της από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά "Game of Thrones" παρακολούθησαν το θεατρικό έργο και έσπευσαν να τη συγχαρούν.