Το «Almost Famous» οδεύει στο Μπρόντγουεϊ

Στο Μπρόντγουεϊ μεταφέρεται η ημι-αυτογραφική ταινία του Κάμερον Κρόου του 2000 «Almost Famous» (Σχεδόν Διάσημοι) του 2000.

Η ιστορία ενός 15χρονου που κρύβει την πραγματική του ηλικία και ακολουθεί το 1973 την περιοδεία ενός ροκ συγκροτήματος για λογαριασμό του περιοδικού «Rolling Stone» θα διασκευαστεί σε θεατρικό μιούζικαλ.

Το πρότζεκτ επιβεβαιώθηκε σήμερα από τους παραγωγούς Λία Βόλακ εκ μέρους του Columbia Live Stage και Τζόεϊ Παρνς, Σου Βάγκνερ και Τζον Τζόνσον.

Το σενάριο του νέου μιούζικαλ θα υπογράφει ο Κρόου με βάση το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας, τη μουσική ο βραβευμένος με Πούλιτζερ και Τόνι, Τομ Κιτ (Next to Normal) και τη σκηνοθεσία ο Τζέρεμι Χέριν, σύμφωνα με το Page Six.

Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν οι Πάτρικ Φούτζιτ, Κέιτ Χάντσον, Μπίλι Κρούνταπ, Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, Άννα Πάκουιν, Φερούζα Μπαλκ, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.