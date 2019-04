To μήνυμα του Μικ Τζάγκερ μετά τη χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο ότι αναβάλλονται οι 17 συναυλίες που επρόκειτο να δώσει στη Βόρεια Αμερική από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 29 Ιουνίου, εξηγώντας ότι ο Τζάγκερ «δεν μπορούσε να φύγει για περιοδεία» γιατί χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.