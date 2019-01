5|25 Live Sessions στον En Lefko 87.7: Υποδεχόμαστε τις S.W.I.M.!

Anduze, Marina Satti, Leon Of Athens, Ρένα Μόρφη και Kadebostany… Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων, έχουν ερμηνεύσει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ενώ έχουν διασκευάσει αγαπημένα τους κομμάτια, πάντα στο πλαίσιο των 5|25 Live Sessions .

Σειρά έχουν τώρα οι Someone Who Isn’t Me (S.W.I.M.)! Το ηλεκτρονικό τρίο έρχεται στο live stage του En Lefko 87.7, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 20:00, για 5 λεπτά συνέντευξης στην Εύα Θεοτοκάτου & 25 λεπτά ζωντανής μουσικής. Το φιλοθέαμον κοινό λίγα μέτρα μακριά από τις S.W.I.M. και το stage; Εσύ κι εμείς!