Φέτος τα Χριστούγεννα, ο En Lefko 87.7 είναι… full of Bad Santas!

To Christmas party του En Lefko 87.7 καταλαμβάνει και πάλι τον χώρο του ΡΟΜΑΝΤΣΟ, αλλά αυτή τη φορά είναι… full of BS! 3 stages, 14 DJs, όλοι εσείς και όλοι εμείς σε Bad Santa Xmas mode, για τα πιο… άτακτα Χριστούγεννα ever!