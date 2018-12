Η Φέι Ντάναγουεϊ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 35 χρόνια

H Φέι Ντάναγουεϊ επιστρέφει στο Μπρόντγουεϊ. Και θα υποδυθεί την Κάθριν Χέπμπορν. Με μια λιτή ανακοίνωση - έκπληξη ο παραγωγός Μπεν Φέλντμαν αποκάλυψε την είδηση ότι μετά από απουσία 35 χρόνων από τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, η Αμερικανίδα ηθοποιός επιστρέφει και θα υποδυθεί την Κάθριν Χέπμπορν σε θεατρικό έργο που θα κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον θεατρικό μονόλογο "Tea at Five" σε μία νέα έκδοση τού σεναρίου του θεατρικού συγγραφέα Μάθιου Λομπάρντο θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Tony, Τζον Τίλιγκερ. Πρόσθετες πληροφορίες για τους υπόλοιπους συντελεστές και ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Το έργο του Μάθιου Λομπάρντο ανέβηκε πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή το 2002 με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μάλγκρου. Είναι βασισμένο στην αυτοβιογραφία της θρυλικής ηθοποιού του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Κάθριν Χέπμπορν με τίτλο "Me: Stories of My Life".

Η τελευταία εμφάνιση της Φέι Ντάναγουεϊ στο Μπρόντγουεϊ ήταν το 1982 στην παράσταση "The Curse of an Aching Heart" που δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

Το έργο "Tea at Five" διαδραματίζεται στο κτήμα της Κάθριν Χέπμπορν στο Φένγουικ του Κονέκτικατ των ΗΠΑ το 1983 όταν η ηθοποιός είχε τραυματιστεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Το δυστύχημα έδωσε την ευκαιρία στην πρωτατωνίστρια του Χόλιγουντ να προβληματιστεί για την ταραχώδη παιδική της ηλικία, τους θριάμβους και τις αποτυχίες της καριέρας της και τη θυελλώδη σχέση της με τον ηθοποιό Σπένσερ Τρέισι.