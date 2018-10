Η Γουέντι Γκούντμαν έγραψε ένα βιβλίο για σπίτια με προσωπικότητα

Τα αγαπημένα σπίτια της Γουέντι Γκούντμαν δεν υπάρχουν πλέον. Η μέντοράς της, Νταϊάνα Βρίλαντ είχε ένα όμορφο κόκκινο σαλόνι που βάφτηκε άλλο χρώμα μετά τον θάνατό της.

Η πηγή έμπνευσής της, ο σκηνογράφος Τόνι Ντιούκετ, είχε ένα ράντσο που κάηκε τρία χρόνια μετά την απαθανάτισή του σε ταινία.

Η Γουέντι Γκούντμαν είναι συντάκτρια διακόσμησης στο περιοδικό New York, αλλά έχει περάσει δεκαετίες στην παραγωγή φωτογραφιών των πιο πολυτελών και εντυπωσιακών κατοικιών του κόσμου για πολλά περιοδικά, όπως το House & Garden, το New York Times Magazine και το Architectural Digest.

Συγκέντρωσε λοιπόν τους "καρπούς" της δουλειάς της σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο "May I Come In?" (Μπορώ να περάσω;).

Η Γκούντμαν μίλησε στο Vanity Fairabout για τις αναμνήσεις της και την αγάπη της για την προσωπικότητα που διοχετεύεται στην κατοικία ενός ατόμου.