Ξανά σε περιοδεία οι Rolling Stones, μετά την εγχείρηση του Μικ Τζάγκερ

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις νέες ημερομηνίες της περιοδείας στις ΗΠΑ και στον Καναδά", αναφέρεται στην ιστοσελίδα του θρυλικού βρετανικού ροκ συγκροτήματος.

"Ανυπομονούμε να σας δούμε", έγραψε σήμερα στο Twitter o 75χρονος Τζάγκερ, μετά την ανάρτηση βίντεο χθες που τον έδειχνε σε πλήρη φόρμα, να χορεύει μέσα σε ένα στούντιο.

Looking forward to seeing you there! pic.twitter.com/Z6Vf8O0M6G