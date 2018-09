Λευτέρης Κρέτσος: Αναγκαία η κριτική προσέγγιση στην πληροφορία

Πηγή: avgi.gr

Στη σπουδαιότητα της κριτικής προσέγγισης στην πληροφορία αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, στον χαιρετισμό του στην έναρξη του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου, με τίτλο «Media, Polis, Agora - Journalism & Communication in the Digital Era», που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Advanced Media Institute, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Εργαστήριο Σπουδών και Εφαρμοσμένων Ερευνών (Laboratoir d΄ Αtudes et de Recherches Appliquees en Sciences Sociales) του University Toulouse III - Paul Sabatier και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.