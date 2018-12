Μιούζικαλ η ζωή της Μέγκαν Μαρκλ - Θα μεταδοθεί από το BBC

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μέγκαν Μαρκλ θα είναι το θέμα επεισοδίου της σειράς "15 Minute Musical" του BBC Radio 4 με τίτλο "The Sixth in Line to Be King and I" (Ο έκτος στη σειρά να γίνει βασιλιάς και εγώ).