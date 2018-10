Νέα απομνημονεύματα από τον Moby

Ο Moby ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσουν νέα απομνημονεύματά του με τίτλο "Then it Fell Apart".

Το βιβλίο θα είναι η συνέχεια του "Porcelain" του 2016 και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο. Το "Then It Fell Apart" περιγράφεται ως "ένα ταξίδι στη σκοτεινή καρδιά της φήμης και στους δαίμονες που παραμονεύουν κάτω από την ακτινοβολία και την επιδειξιομανία στον τρόπο ζωής των διασημοτήτων".

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, παρουσιαστής της εκπομπής "The Late Show with Stephen Colbert" δήλωσε για το βιβλίο: "Κατά κάποιον τρόπο αυτό το χρονικό μιας μακράς, σκοτεινής νύχτας της ψυχής περιλαμβάνει επίσης αστείες ιστορίες που περιλαμβάνουν τον Τραμπ, τον Πούτιν και μια πραγματικά παράξενη γκάμα αχρείων".

Το βιβλίο "Then It Fell Apart" θα κυκλοφορήσει στις 2 Μαΐου 2019 από τον εκδοτικό οίκο Faber Social.

Το καλοκαίρι του 1999, ο Moby κυκλοφόρησε το άλμπουμ που καθόρισε τη χιλιετία, το Play. Όπως τα άλμπουμ που καθόρισαν γενιές πριν από αυτό, το Play είχε τεράστια απήχηση και εκτόξευσε τον Moby στην δόξα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

Ξαφνικά άρχισε να βγαίνει με τους Ντέιβιντ Μπόουι και Λου Ριντ, Κριστίνα Ρίτσι και Μαντόνα παίρνοντας έκσταση για πρωινό (τις περισσότερες μέρες), πίνοντας λίτρα βότκας (καθημερινά) και να κοιμάται με supermodels (σποραδικά). Ήταν μια δίαιτα που δεν μπορούσε να διαρκέσει. Και έπειτα κατέρρευσε.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Moby μίλησε για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, όταν παρέλαβε το βραβείο "Rock to Recovery Icon Award".

Το βραβείο "Rock to Recovery Icon Award" απονέμεται κάθε χρόνο σε ένα δημόσιο πρόσωπο, γνωστό σε όλο τον κόσμο, που χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να επηρεάσει μεγάλες μάζες ανθρώπων. Με το βραβείο, τιμώνται καλλιτέχνες που δίνουν μάχη για να ξεπεράσουν τον εθισμό σε μια βιομηχανία γεμάτη προκλήσεις.

O Moby, Αμερικανός μουσικός, DJ, δισκογραφικός παραγωγός, τραγουδιστής, συνθέτης, φωτογράφος και γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων νωρίτερα φέτος έθεσε ολόκληρη τη συλλογή δίσκων του, υπογεγραμμένα LP, σπάνιες εκδόσεις, test pressings για πώληση στο online shop του στο Reverb για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.