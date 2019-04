Νέα ονόματα στο Rock and Roll Hall of Fame

Πώς είναι δυνατόν να πάρω στα σοβαρά αυτή την τελετή απονομής βραβείων όταν θ' ανοίγουν τις πύλες τους στον Χ, τον Ψ και τον Ω και να μην δείχνουν αναγνώριση για τους The Cure;» είπε, στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Barclay's Center στο Μπρούκλιν, την περασμένη Παρασκευή, ο φρόντμαν των The Nine Inch Nails, Τρεντ Ρέζνορ, «μυώντας» τους επιτέλους στο Rock and Roll Hall of Fame.

ΠΗΓΗ: ant1news

Η βραδιά ξεκίνησε με τη Stevie Nicks -για μήνες ήταν σε τουρνέ με τους Fleetwood Mac- η οποία, προς έκπληξη των παρευρισκομένων, ήταν λιγόλογη. «Τα τραγούδια της σε κάνουν να πονάς, να αισθάνεσαι ότι είσαι στην κορυφή του κόσμου, σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις και, συνήθως, και τα τρία μαζί» είπε ο Tom Petty, που είχε αναλάβει τη «μύηση» της Nicks στο Hall of Fame.

Δεύτεροι, εμφανίστηκαν τα δύο πέμπτα των Radiohead, ο ντράμερ Phil Selway και ο κιθαρίστας Ed O'Brien. «Αξίζουν με το παραπάνω αυτή την τιμή για δύο λόγους. Τη μουσική τους, την ποιότητα και συνεχή καινοτομία, αλλά επίσης και για τις καινοτομίες τους στο πώς παρουσιάζουν τη δουλειά τους - πράγμα που επηρέασε όλη τη μουσική μπίζνα» είπε ο υπεύθυνος για τη «μύησή» τους, David Byrne (του οποίου το τραγούδι «Radio Head», του 1986, έδωσε το όνομα στη μπάντα). «Είμαι παραπάνω από υπερήφανος γι' αυτό που οι πέντε μας πετύχαμε μαζί, και ξέρω ότι οι Radiohead δεν θα γίνονταν αυτό που είναι χωρίς τους πέντε μας» τόνισε ο Selway, αναφερόμενος στον Thom Yorke, τον Colin και τον Jonny.

