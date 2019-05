Ντοκιμαντέρ για τους πρωτοπόρους της μόδας hip-hop

Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τραϊμπέκα, στη Νέα Υόρκη.

Οι πρωτοπόροι της μόδας hip-hop είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ «The Remix: Hip-Hop x Fashion» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τραϊμπέκα, στη Νέα Υόρκη.

Η τραγουδίστρια, Μέρι Τζ. Μπλάιτζ, η σχεδιάστρια μόδας, Έιπριλ Γούοκερ, ιδρύτρια του brand Walker Wear, ο σχεδιαστής και ακτιβιστής κατά της αστυνομικής βίας Κέρμπι Ζαν Ρέιμοντ, ιδρυτής του brand Pyer Moss, η Νίκι Ογκουνάικε αρχισυντάκτρια μόδας του Elle και η τηλεοπτική παρουσιάστρια Μπέβι Σμιθ συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ.

"Αφού παρακολουθήσει την ταινία, πιστεύω ότι το κοινό θα εκπλαγεί από το πόσα στυλ και τάσεις θα αναγνωρίσει, τα οποία όμως δεν έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένες γυναίκες" δήλωσε ο Dirk Schonberger, διευθυντής δημιουργικού του brand MCM.

Μια τέτοια γυναίκα είναι η Misa Hylton, στυλίστρια που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη δεκαετία του 1990, της οποίας τα σχέδια εξακολουθούν να αντιγράφονται μέχρι σήμερα.

Η Hylton δημιούργησε τις κορεσμένες με χρώμα εμφανίσεις της ράπερ Lil 'Kim στο μουσικό βίντεο του 1996 «Crush on You» και την εμφάνισή της στα VMAs του 1999. Είναι επίσης υπεύθυνη για την εμφάνιση με το κορμάκι MCM της Beyoncé στο βίντεο «Apesh * t», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.

«Δημιουργήσαμε τόσες πολλές της Yeehaw εμφανίσεις τη δεκαετία του 1990!» δήλωσε στο The Cut. «Το 1999, εργάστηκα στο βίντεο για το τραγούδι "All That I Can Say" της Μέρι Τζ. Μπλάιτζ από το άλμπουμ της "Mary" και ο Noble Jones, ο σκηνοθέτης, με εμπιστεύθηκε να βρω το είδος της εμφάνισης που είχε μια σύγχρονη χροιά» είπε η Hylton.

Πρόσθεσε ότι η μόδα hip-hop έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών. «Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το βλέπετε παντού, κάθε μέρα, όλη ημέρα. Αυτή η ταινία δίνει στους αφανείς ήρωες την ευκαιρία να μοιραστούν τις ιστορίες, το ταξίδι και τη συνεισφορά τους» υπογράμμισε.

Δημιουργοί του ντοκιμαντέρ είναι οι Lisa Cortés, παραγωγός και σκηνοθέτης που έχει βραβευθεί με Όσκαρ και ο Farah X βραβευμένος σκηνοθέτης, ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά με θρύλους της μουσικής βιομηχανίας όπως η Beyonce, η Mariah Carey και ο Prince.